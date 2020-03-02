Прямой эфир
Сюжет:

Эрдоган выразил надежду на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

0
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает согласовать перемирие в сирийской провинции Идлиб в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Anadolu в понедельник, 2 марта.

Идлибская мясорубка: как Турция раскрыла масштабы поддержки оппозиции в Сирии
Потери сторон стали рекордными с начала вмешательства Анкары в кризис

Турецкий лидер прокомментировал журналистам в Анкаре ход операции «Весенний щит» на северо-западе Сирии. По его словам, Турция надеется на скорейшее достижение задач операции и предотвращение дальнейшего кровопролития в Сирии.

«Для этого наряду с усилиями «на местах» мы задействовали все дипломатические каналы», — добавил Эрдоган.

Переговоры лидеров России и Турции пройдут в Москве 5 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предстоящую встречу непростой.

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками. Ситуация обострилась в конце января, когда сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции.

Продвижение правительственных сил привело к тому, что Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Москва, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров, однако стороны пока не пришли к соглашению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле рассказали о позиции Москвы по Сирии перед визитом Эрдогана
РФ отказалась гарантировать турецкой авиации безопасность в небе над Сирией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020