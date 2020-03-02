Эрдоган выразил надежду на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает согласовать перемирие в сирийской провинции Идлиб в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Anadolu в понедельник, 2 марта.

Турецкий лидер прокомментировал журналистам в Анкаре ход операции «Весенний щит» на северо-западе Сирии. По его словам, Турция надеется на скорейшее достижение задач операции и предотвращение дальнейшего кровопролития в Сирии.

«Для этого наряду с усилиями «на местах» мы задействовали все дипломатические каналы», — добавил Эрдоган.

Переговоры лидеров России и Турции пройдут в Москве 5 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предстоящую встречу непростой.

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками. Ситуация обострилась в конце января, когда сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции.

Продвижение правительственных сил привело к тому, что Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Москва, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров, однако стороны пока не пришли к соглашению.