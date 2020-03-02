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В Кремле рассказали о позиции Москвы по Сирии перед визитом Эрдогана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москва продолжит придерживаться ранее озвученной президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым позиции в отношении ситуации в Сирии во время запланированного на 5 марта визита в Москву турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник, 2 марта.

«Мы сохраняем приверженность сочинским договоренностям, выступаем за территориальную целостность Сирии. Поддерживаем Сирию в ее борьбе с терроризмом», — пояснил Песков.

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Комментируя обстановку в сирийской провинции Идлиб, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что российское ориентируется на данные и оценки военных специалистов.

На вопрос журналистов о планируемой новой операции вооруженных сил Турции в Сирии Дмитрий Песков отметил, что российские военные находятся в тесном контакте со своими турецкими коллегами. «Главное – мы ориентируемся на переговоры между Путиным и Эрдоганом, о которых мы только что говорили», — добавил он.

Ранее, 2 марта, стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным по ситуации в Идлибе.

1 марта Россия заявила, что не может гарантировать Турции безопасность в небе над Сирией после того, как командовании сирийской арабской армии закрыло воздушное пространство над провинцией Идлиб.

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками. Ситуация обострилась после того, как в конце января сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции. Продвижение правительственных сил привело к тому, что Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Российская сторона, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров, однако стороны пока не пришли к соглашению.

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