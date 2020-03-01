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Дамаск подтвердил сообщения о сбитых Турцией самолетах ВВС САР

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Сирийские власти подтвердили, что Турция сбила в воскресенье, 1 марта, два военных самолета ВВС САР в провинции Идлиб, сообщило агентство SANA со ссылкой на министерство обороны Сирии.

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По данным источника агентства, два сирийских самолета выполняли задание по противодействию террористам в провинции Идлиб. Во время миссии турецкие военные самолеты открыли по ним огонь. В минобороны уточнили, что пилоты катапультировались.

Кроме того, подразделения сирийской правительственной армии в воскресенье сбили турецкий беспилотник в ходе выполнения операции против террористов на юго-востоке Идлиба.

Ранее сирийское агентство сообщило, что Турция сбила два самолета армии САР, а также сообщило, что пилоты не пострадали.

1 марта источники «Известий» сообщили о сбитом в небе над Идлибом турецком беспилотнике. При этом ТАСС со ссылкой на местные издания сообщало, что был сбит самолет, принадлежащий сирийской армии.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Перед этим лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, которая обострилась в конце января.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

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