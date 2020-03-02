В ООН призвали расследовать гибель мирных жителей во время боев в Сирии

Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии призвала мировое сообщество и стороны конфликта расследовать инциденты гибели мирного населения и разрушения гражданских объектов, говорится в опубликованном в понедельник, 2 марта, очередном докладе комиссии.

Документ затрагивает период с 2019 года по январь 2020-го, он основан на 233 интервью, а также на фото- и видеоматериалах, информации правительства Сирии и ООН. По данным расследования, в результате атак были убиты и ранены «десятки женщин, мужчин и детей».

В докладе также приведены сведения о проведенных 22 июля и 16 августа воздушных атаках, приведших к жертвам среди гражданского населения. По словам авторов документа, у комиссии есть основания считать, что якобы российский самолет участвовал в каждом из этих инцидентов.

Кроме того, отмечается, что население провинции Идлиб подвергается атакам боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшее название — «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ), а также она продолжает рекрутировать детей для участия в боевых действиях.

Комиссия призвала мировое сообщество при проведении операций в Сирии соблюдать меры предосторожности, для минимизации ущерба гражданскому населению, а также предложила провести «независимое, беспристрастное и вызывающее доверие расследование инцидентов», к которым причастны вооруженные силы той или иной страны.

Ранее в этот же день представитель Европейской комиссии в ходе брифинга выразил надежду на участие ООН в урегулировании кризиса в сирийском Идлибе.

28 февраля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта, добавив, что организация готовит гуманитарную миссию, которую планирует направить на северо-запад Сирии для получения «более четкой картины происходящего».

В Идлибе проходят столкновения сирийской армии с вооруженной оппозицией, протурецкими силами и террористами. В конце января произошло обострение ситуации из-за того, что сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции.

Продвижение правительственных сил привело к тому, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Москва, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров с Анкарой, однако стороны пока не пришли к соглашению. Следующие переговоры российского и турецкого президентов запланированы на 5 марта.