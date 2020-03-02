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Глава ЕК заявила о предоставлении помощи Греции из-за миграционного кризиса

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Фото: TASS/ZUMA
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Евросоюз предоставит помощь Греции для борьбы с миграционным кризисом, а руководство ЕС в полном составе отправиться на границу с Турцией. Об этом в понедельник, 2 марта, заявила глава еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

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«Завтра я поеду туда вместе с [председателем Евросовета] Шарлем Мишелем и [главой Европарламента] Давидом Сассоли, все представители институтов ЕС поедут в Грецию для встречи с премьер-министром. После консультаций с ним мы посетим пограничный район [с Турцией]», — цитирует ее ТАСС.

Кроме того, фон дер Ляйен заверила в том, что ЕК предоставит Греции всю необходимую помощь для борьбы с миграционным кризисом, поскольку это «общеевропейская проблема».

Накануне представитель правительства Греции Стелиос Петсас назвал ситуацию с нелегальными мигрантами угрозой национальной безопасности.

29 февраля греческие полицейские дали отпор сотням беженцев, которые пытались проникнуть в страну через границу с Турцией. Инцидент произошел в регионе Эврос.

О том, что Турция не может сдерживать поток беженцев из Сирии, сообщала турецкая правящая Партия справедливости 29 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.

В марте 2016 года главы стран — членов Европейского союза согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В него входит оказание материальной помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, которые прибыли в Грецию с турецкой территории, и прием ЕС легальных сирийских мигрантов из Турции.

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