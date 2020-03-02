Бежать нам хочется: мигранты пытаются пробраться в Грецию

29 февраля Турция открыла со своей стороны границу с Грецией и Болгарией для беженцев, стремящихся попасть на территорию Евросоюза. В приграничной зоне собрались десятки тысяч мигрантов. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/dpa/Ahmed Deeb
Президент Эрдоган настаивает, что Евросоюз не выполнил своих обязательств по финансовому обеспечению содержания беженцев на территории Турции
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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Полиция Греции применяет против наступающих беженцев дубинки и слезоточивый газ, стараясь остановить толпу
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Emirkan Corut
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что границу с Грецией пересекли уже 47 тыс. мигрантов
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Yasin
По сообщениям греческой стороны, 66 мигрантов, задержанных за незаконный переход границы, были осуждены в ускоренном порядке судопроизводства к 3,5 года лишения свободы каждый
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
На территории Турции находится около 4 млн беженцев из Сирии, Афганистана, Ирака и стран Северной Африки. ЕС выделил €6 млрд на программы помощи в обмен на обещание Анкары не пропускать мигрантов в Европу
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
Обострение ситуации в районе Идлиба стало для президента Эрдогана формальным поводом приостановить действие соглашений 2016 года
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
Власти Греции рассылают на все мобильные телефоны, определенные геолокацией на восточной границе страны, предупреждения о запрете перехода
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ihsan Sercan Ozkurnazli
Мигрантов, пересекающих границу в организованном порядке, Греция отправляет в лагеря на острове Лесбос
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
По словам представителей греческой стороны, турецкие пограничники и полицейские просто оставили беженцев у границы без всякого контроля
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