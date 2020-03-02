Прямой эфир

Бежать нам хочется: мигранты пытаются пробраться в Грецию

Турция отказалась от содержания сирийских беженцев
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Мигранты
Фото: Global Look Press/dpa/Angelos Tzortzinis
29 февраля Турция открыла со своей стороны границу с Грецией и Болгарией для беженцев, стремящихся попасть на территорию Евросоюза. В приграничной зоне собрались десятки тысяч мигрантов. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Мигранты
Фото: Getty Images/dpa/Ahmed Deeb
Президент Эрдоган настаивает, что Евросоюз не выполнил своих обязательств по финансовому обеспечению содержания беженцев на территории Турции
На весь экран
Мигранты
Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Полиция Греции применяет против наступающих беженцев дубинки и слезоточивый газ, стараясь остановить толпу
На весь экран
Мигранты
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Emirkan Corut
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что границу с Грецией пересекли уже 47 тыс. мигрантов
На весь экран
Мигранты
Фото: Global Look Press/Xinhua/Yasin
По сообщениям греческой стороны, 66 мигрантов, задержанных за незаконный переход границы, были осуждены в ускоренном порядке судопроизводства к 3,5 года лишения свободы каждый
На весь экран
Мигранты
Фото: REUTERS/Umit Bektas
На территории Турции находится около 4 млн беженцев из Сирии, Афганистана, Ирака и стран Северной Африки. ЕС выделил €6 млрд на программы помощи в обмен на обещание Анкары не пропускать мигрантов в Европу
На весь экран
Мигранты
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Обострение ситуации в районе Идлиба стало для президента Эрдогана формальным поводом приостановить действие соглашений 2016 года
На весь экран
Мигранты
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Власти Греции рассылают на все мобильные телефоны, определенные геолокацией на восточной границе страны, предупреждения о запрете перехода
На весь экран
Мигранты
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ihsan Sercan Ozkurnazli
Мигрантов, пересекающих границу в организованном порядке, Греция отправляет в лагеря на острове Лесбос
На весь экран
Мигранты
Фото: REUTERS/Umit Bektas
По словам представителей греческой стороны, турецкие пограничники и полицейские просто оставили беженцев у границы без всякого контроля
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020