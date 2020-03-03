Канцлер Австрии назвал мигрантов оружием Эрдогана против ЕС

Евросоюз должен оказать давление на президента Турции Тайипа Эрдогана, чтобы он не использовал нелегальных мигрантов в своих политических целях против ЕС. Об этом во вторник, 3 марта, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам экстренного заседания правительства с целью выработки мер борьбы с нелегальной миграцией.

По словам Курца, попытки нелегальных мигрантов прорваться на территорию ЕС из Турции организованы руководством государства.

«Надо оказать совместное давление на Турцию, чтобы президент Эрдоган изменил свое негуманное поведение и не продолжал в дальнейшем использовать мигрантов для своих политических целей», — цитирует канцлера ТАСС.

По его словам, чтобы 2015 год не повторился, нужно организовать функционирующую охрану границ на внешней границе Евросоюза в Греции.

Курц подчеркнул, что бегут не из Сирии, пишет REGNUM. «Это люди, которые отчасти уже много лет находятся в Турции. Президент Эрдоган осознанно организовал этот процесс. Предоставляются автобусы, мигрантам дают информацию. Осознанно принимаются попытки организовать этот марш в Грецию», — сказал он. Канцлер высказал мнение, что турецкий лидер использует людей как мяч, оружие и инструмент давления против ЕС.

О том, что Турция не может сдерживать поток беженцев из Сирии, сообщала турецкая правящая Партия справедливости 29 февраля. Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.

29 февраля Эрдоган сообщил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев, пишет RT. 2 марта Эрдоган заявил, что в скором времени к границе Турции и Евросоюза двинутся миллионы беженцев, после чего Запад будет отчитываться верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Греческие силовики предотвратили более 24 тыс. попыток проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции. Еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставит помощь Греции для борьбы с миграционным кризисом, а руководство ЕС в полном составе отправится на границу с Турцией.

В марте 2016 года главы стран – членов Европейского союза согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В него входит оказание материальной помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, которые прибыли в Грецию с турецкой территории, и прием ЕС легальных сирийских мигрантов из Турции.