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Эрдоган предупредил о надвигающихся «миллионах беженцев» к границам ЕС

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Фото: REUTERS/Elias Marcou
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В скором времени к границе Турции и Евросоюза двинутся миллионы беженцев, после чего Запад будет отчитываться верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Об этом заявил президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 2 марта, на заседании правящей партии в Университете Хаджи Байрам вели в Анкаре.

По словам Эрдогана, с тех пор, как турецкая сторона открыла свои границы, число тех, кто ринулся в Европу, превысило сотни тысяч.

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«Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев», — приводит слова турецкого лидера сайт телеканала NTV.

После обострения ситуации в сирийском Идлибе Турция заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с Европейским союзом. После этого в Грецию устремились потоки мигрантов.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил 1 марта, что более 47 тыс. нелегалов пересекли границы страны с ЕС на фоне заявления Эрдогана о том, что Анкара решила их открыть. В этот же день представитель правительства Греции Стелиос Петсас посетовал, что ситуация с мигрантами угрожает национальной безопасности страны.

Анкара использовала фактор сирийских беженцев в своих переговорах с Европой. Осенью 2019 года Эрдоган пообещал открыть двери в ЕС беженцам, если Брюссель назовет турецкую операцию в Сирии «Источник мира» военной, а затем если Брюссель не поможет турецкой стороне в их размещении.

Совместный план по борьбе с миграционным кризисом Турции и Евросоюза был согласован в марте 2016 года. Согласно документу, страны Запада должны помогать Турции материально в приеме беженцев и возвращении обратно людей, нелегально прибывших в Грецию с турецкой территории.

Однако в конце января 2020 года обстановка в Идлибе обострилась: начались столкновения сирийских военных с боевиками и протурецкими силами оппозиции. В минувшие выходные Турция начала в Сирии новую операцию «Весенний щит», которая будет направлена на вытеснение сил Дамаска за линии, обозначенные в сочинском меморандуме 2018 года.

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