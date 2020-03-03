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Асад назначил парламентские выборы в Сирии на 13 апреля

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Фото: Global Look Press/Mikhael Klimentyev
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Президент Сирии Башар Асад подписал постановление о проведении парламентских выборов в стране 13 апреля. Об этом во вторник, 3 марта, сообщила пресс-служба Асада.

«Выборы членов парламента Сирии назначаются на понедельник 13 апреля 2020 года», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли 13 апреля 2016 года в соответствии с Конституцией, которая была принята на референдуме в 2012 году. 250 депутатов народного совета избирались на четыре года путем всеобщего прямого и тайного голосования. Почти половина мандатов (127 мест) была закреплена за представителями сирийских рабочих и крестьян. Данная квота является особенностью сирийского парламентаризма.

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