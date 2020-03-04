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Главы МИД России и Ирана обсудили коронавирус и ситуацию в Идлибе

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 марта провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом в четверг сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сообщение МИД Ирана.

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«Главы МИД Ирана и России в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно коронавируса, двусторонних экономических связей, текущей обстановки в сирийском Идлибе и обсудили астанинский процесс», — говорится в сообщении.

Разговор состоялся в преддверии встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой планируется обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Переговоры запланированы на 5 марта. Россия, Турция и Иран являются гарантами астанинского процесса по Сирии.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

На фоне эскалации ситуации российская и турецкая стороны регулярно проводят переговоры, однако достигнуть договоренностей пока так и не удалось.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

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