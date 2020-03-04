Эрдоган запросил боеприпасы у Трампа для операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у американского лидера Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе. Об этом в среду, 4 марта, сообщил телеканал NTV.

«Я передал наши запросы Трампу», — заявил Эрдоган.

При этом он ответил, что от визита в Россию ожидает быстрого обеспечения прекращения огня в регионе.

Накануне спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон хочет предоставить Анкаре поддержку в связи с обострением в Идлибе. Он отметил, речь идет об амуниции, сообщает RT.

Встреча Эрдогана и президента России Владимира Путина состоится 5 марта, уточняет НСН. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предстоящую встречу непростой и отметил, что Москва надеется минимизировать риск конфронтации между Россией и Турцией.

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с террористами и протурецкими силами оппозиции. При этом, согласно сочинским договоренностям, Анкара должна разделить формирования боевиков и оппозиционеров, что до сих пор не было выполнено.

Ситуация обострилась после того, как в конце января сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади наблюдательные пункты Турции. Продвижение сил Дамаска привело к тому, что Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Москва, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию. Россия призывает Турцию придерживаться сочинских договоренностей. Стороны постоянно ведут переговоры, однако пока не пришли к соглашению.