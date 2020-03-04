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Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами (у границ Идлиба. – Ред.)», — цитирует его ТАСС.

Конашенков отметил, что согласно соглашениям России и Турции, достигнутым в Сочи в 2018 году, Анкара должна была отмежевать вооруженную оппозицию от террористов и вытеснить последних вместе с артиллерией от границ идлибской зоны деэскалации на 15-20 км.

Однако вместо этого террористические группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламская партия Туркестана» и «Хуррас ад-Динм(все запрещены в РФ) оказались на севере у границ Турции и фактически срослись с постами турецкой армии.

В итоге отбросить боевиков смогли сирийские военные в феврале этого года.

Представитель Минобороны отметил, что это позволило обеспечить безопасность движения на трассе М5 между Алеппо и Хама, а также оградить от артобстрелов близлежащие населенные пункты.

Тем не менее, из-за невыполнения Анкарой своих обязательств атаки на российскую базу Хмеймим стали ежедневными.

Кроме того, Конашенков указал, что Анкара перебросила в Идлиб ударную группировку сравнимую по численности с механизированную дивизию, что является нарушением международного права.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) предприняли попытку атаковать армию Сирии. ВВС Арабской Республики нанесли по ним авиаудар, под который попали турецкие военные. Погибли не менее 36 солдат и офицеров, еще около 30 пострадали.

Минобороны России отметило, что военных Турции не должно было быть в том районе. Анкара в ответ начала новую военную операцию — «Щит весны».

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