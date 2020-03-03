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Один турецкий военный погиб и девять пострадали в Сирии

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Фото: TASS/Mohamad Saeed/SOPA Images
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Еще один военный Турции погиб в сирийском Идлибе, и еще девять солдат получили ранения. Об этом во вторник, 3 марта, сообщило турецкое Минобороны.

Согласно заявлению ведомства, военнослужащие подверглись обстрелу в районе операции «Щит весны».

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«Продолжается ответный огонь по 82 целям режима (военный Сирии. — Ред.) в этом районе», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Минобороны Турции уверяет, что уже уничтожены девять танков, две гаубицы, два военных автомобиля и шесть ракетных установок сирийцев. Кроме того, заявляется о гибели 299 военных САР.

Ранее во вторник Турция также сообщила о гибели своего военного.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) предприняли попытку атаковать армию Сирии. ВВС Арабской Республики нанесли по ним авиаудар, под который попали турецкие военные. Погибли не менее 36 солдат и офицеров, еще около 30 пострадали.

Минобороны России отметило, что военных Турции не должно было быть в том районе.

Анкара в ответ начала новую военную операцию — «Щит весны».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал турецкую сторону выполнять условия сочинского меморандума. Он отметил, что Анкара так и не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к переговорам, от террористов.

5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет с визитом в Москву, где обсудит ситуацию в Идлибе с российским лидером Владимиром Путиным.

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