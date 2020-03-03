В Кремле заявили о возможности минимизировать риск конфронтации между РФ и Турцией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта заявил, что Москва надеется минимизировать риск конфронтации между Россией и Турцией.

«Мы надеемся, что мы способны этот риск (конфронтации) абсолютно минимизировать — благодаря тесному контакту и диалогу», — сказал Песков.

Накануне, 2 марта, стало известно, что Эрдоган посетит Россию в ближайший четверг для двусторонних переговоров с Путиным по Сирии.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в результате столкновений сирийских и турецких сил. В ночь на 29 февраля военные Турции попали под авиаудар в Идлибе. Погибли более 30 человек. Минобороны России отметило, что военных в данном районе вообще не должно было быть, но они оказались среди боевиков, против которых проводили операцию ВВС Сирии.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на инцидент. По Сирии были нанесены массированные удары, Россию Анкара призвала «отойти в сторону». Кроме того, турецкие власти объявили, что более не намерены сдерживать потоки беженцев из Сирии, которых, по их данным, в стране не менее 3,7 млн.

В тот же день к границе с Грецией двинулись несколько тысяч мигрантов.