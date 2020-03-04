Эрдоган ожидает режима прекращения огня в Идлибе после встречи с Путиным

Анкара рассчитывает, что вскоре после переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в сирийской провинции Идлиб будет установлен режим прекращения огня. Об этом сам турецкий лидер сообщил в среду, 4 марта, после выступления в парламенте.

«Мы ожидаем от переговоров скорое установление режима прекращения огня», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Также турецкий лидер прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о том, что Вашингтон готов предоставить Анкаре боеприпасы для ведения операции в сирийской провинции Идлиб, передает НСН.

«Я направил подобный запрос (президенту США Дональду) Трампу», — заявил он.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что запланированные на 5 марта переговоры российского и турецкого лидеров позволят понять причины Идлибского кризиса и прийти к набору мер по его прекращению, сообщает RT.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 года.

На фоне эскалации ситуации российская и турецкая сторона регулярно проводят переговоры, однако достигнуть договоренностей пока так и не удалось.