Прямой эфир
Сюжет:

Эрдоган ожидает режима прекращения огня в Идлибе после встречи с Путиным

0
Фото: REUTERS/Turkish Presidential Press Office
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анкара рассчитывает, что вскоре после переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в сирийской провинции Идлиб будет установлен режим прекращения огня. Об этом сам турецкий лидер сообщил в среду, 4 марта, после выступления в парламенте.

«Мы ожидаем от переговоров скорое установление режима прекращения огня», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Решают обобща: РФ и Турция попытаются урегулировать ситуацию в Идлибе
«Непростая встреча» Владимира Путина и Реджепа Эрдогана запланирована на эту неделю

Также турецкий лидер прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о том, что Вашингтон готов предоставить Анкаре боеприпасы для ведения операции в сирийской провинции Идлиб, передает НСН.

«Я направил подобный запрос (президенту США Дональду) Трампу», — заявил он.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что запланированные на 5 марта переговоры российского и турецкого лидеров позволят понять причины Идлибского кризиса и прийти к набору мер по его прекращению, сообщает RT.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 года.

На фоне эскалации ситуации российская и турецкая сторона регулярно проводят переговоры, однако достигнуть договоренностей пока так и не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Эрдоган обсудят меры по прекращению кризиса в Идлибе
Эрдоган запросил боеприпасы у Трампа для операции в Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020