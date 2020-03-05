Путин и Эрдоган начали встречу в Кремле

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Центральной темой встречи станет ситуация в сирийской провинции Идлиб. Как рассказал Путин, переговоры двух президентов сначала пройдут тет-а-тет, после чего к ним присоединятся члены делегаций. Российский президент отметил, что ситуация в Идлибе обострилась настолько, что это требует личного разговора двух лидеров.

«Нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, я знаю, вы тоже, очень внимательно, дорожим этим», — передает слова Путина «РИА Новости».

Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что сегодняшняя встреча имеет большое значение для региона и что весь мир «устремил свои взгляды» в Москву. Он выразил уверенность, что предпринятые сегодня шаги облегчат ситуацию в Идлибе.

Накануне Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг Идлиба и вопросы российско-турецких отношений.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

На фоне эскалации ситуации российская и турецкая стороны регулярно проводят переговоры, однако достигнуть договоренностей пока так и не удалось.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.