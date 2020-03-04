Путин обсудил с Совбезом обострение ситуации в Идлибе

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг сирийского Идлиба и вопросы российско-турецких отношений в преддверии запланированных на четверг переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в среду, 4 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня обсуждалась ситуация вокруг Идлиба. Кроме того, участники совещания обсудили ряд вопросов российско-турецких двусторонних отношений, в том числе в рамках подготовки к запланированному на завтра рабочему визиту в Москву президента Турции Эрдогана», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает, что после переговоров лидеров РФ и Турции в сирийской провинции Идлиб будет установлен режим прекращения огня.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

На фоне эскалации ситуации российская и турецкая стороны регулярно проводят переговоры, однако достигнуть договоренностей пока так и не удалось.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.