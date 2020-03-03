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Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО

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Фото: youtube.com
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Турция развернет в Сирии системы противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата целей на малых и средних высотах, заявил глава секретариата оборонной промышленности при администрации турецкого президента Исмаил Демир. Об этом во вторник, 3 марта, пишет издание Daily Sabah.

Ракетная система противовоздушной обороны HİSAR-A будет развернута в Сирии через неделю, также в ближайшее время Турция разместит системы противовоздушной обороны HİSAR-O.

Ракеты HİSAR-A завершили фазу испытаний в марте 2019 года. Они разработаны для защиты военных баз, портов, объектов и войск от угроз с воздуха.

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В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с террористами и протурецкими силами оппозиции. При этом, согласно договоренностям, принятым Россией и Турцией в сентябре 2018 года в Сочи, Анкара должна размежевать боевиков и оппозиционеров, что до сих пор не было выполнено.

Ситуация обострилась после того, как в конце января 2020 года сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции. Продвижение правительственных сил привело к тому, что Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Российская сторона, находящаяся в Сирии по приглашению официальных властей и поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров, однако стороны пока не пришли к соглашению.

3 февраля при обстреле турецких сил там погибли восемь человек. После этого турецкая сторона заявила о ликвидации 76 военных режима президента Сирии Башара Асада в ответ на обстрел своих солдат. Позже стало известно, что при авиаударах армии Сирии в Идлибе погибли 33 турецких военных, а армия Турции начала наносить ответные воздушные и наземные удары по сирийским силам.

Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

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