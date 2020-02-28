Число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек

Число погибших турецких военнослужащих, погибших после авиаудара в Идлибе, увеличилось до 33 человек. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на власти турецкой приграничной провинции Хатай. Ранее сообщалось о 29 погибших.

Из-за обострения ситуации в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание совета безопасности. По его итогам пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара решила считать лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы «вражескими целями». Он также пообещал, что виновные в гибели турецких солдат в Сирии заплатят самую высокую цену.

26 февраля между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь представители Минобороны РФ заявили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников. 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Анкара не смогла отмежевать оппозицию, готовую к мирному урегулированию, от террористов.

Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.