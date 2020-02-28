В Турции заблокировали некоторые соцсети после гибели военных в Сирии

Турецкие власти заблокировали жителям страны доступ к видеохостингу YouTube и некоторым социальным сетям после гибели в четверг, 27 февраля, турецких военных в сирийской провинции Идлиб.

По данным издания Haberturk, провайдер Turk Telekom ограничил пользователям доступ к Twitter, Instagram, Facebook, а также мессенджеру WhatsApp.

Ранее в пятницу губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что число турецких военных, погибших во время авиаударов в Идлибе, возросло до 29 человек.

26 февраля между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации, где обострилась обстановка. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь представители Минобороны РФ заявили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников. 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Анкара не смогла отмежевать оппозицию, готовую к мирному урегулированию, от террористов.