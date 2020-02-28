Турция пообещала жесткий ответ на гибель своих солдат в Сирии

Представитель правящей партии Турции пообещал, что ответственные за гибель турецких солдат в Сирии и их союзники заплатят самую высокую цену. Об этом сообщает агентство Anadolu в пятницу, 28 февраля.

Не менее 29 турецких военнослужащих погибли и 36 получили ранения в результате авиаудара силами режима Башара Асада в Идлибе на северо-западе Сирии.

Представитель Партии справедливости и развития Омер Челик выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также написал в своем Twitter, что Турция полна решимости продолжать свою борьбу в соответствии с международным правом для достижения своих целей.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alçak saldırıyı hakettiği şekilde cevaplandırmaktadır. Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 27, 2020

26 февраля между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации, где обострилась обстановка. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь представители Минобороны РФ заявили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников. 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Анкара не смогла отмежевать оппозицию, готовую к мирному урегулированию, от террористов.