Военная полиция РФ начала патрулировать трассы М4 и М5 в сирийском Саракибе

Российская военная полиция приступила к патрулированию трасс М4 и М5 в сирийском городе Саракибе. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил командир патруля Евгений Сергеев.

Российская военная полиция провела два патрулирование в Саракибе. Город полностью контролирует армия Сирии.

Военная полиция России была введена в Саракиб в сирийской провинции Идлиб 2 марта. Она должна обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение транспорта и мирных граждан по трассам М-4–М-5.

В Идлибе проходят столкновения сирийской армии с вооруженной оппозицией, протурецкими силами и террористами. В конце января произошло обострение ситуации, из-за того что сирийская армия смогла занять почти половину идлибской зоны деэскалации и оставила позади наблюдательные пункты Турции.

Продвижение правительственных сил привело к тому, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Москва поддерживает Дамаск и пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров с Анкарой, однако стороны пока не пришли к соглашению. Следующие переговоры российского и турецкого президентов запланированы на 5 марта.