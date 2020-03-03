В РФ опровергли заявления о кризисе в Идлибе из-за действий армии Сирии

Российский Центр примирения враждующих сторон и контроля возвращения беженцев (ЦПВС) в Сирии назвал «несостоятельными» утверждения представителей Турии, европейских стран и США о том, что ответные действия правительственных войск в Идлибе привели к «миллионным» потокам беженцев и «гуманитарному кризису» в зоне деэскалации. Об этом говорится в комментарии руководителя центра контр-адмирала Олега Журавлева, поступившем в «Известия» во вторник, 3 марта.

Отмечается, что центр, предоставляя «объективные фактические данные» опровергает «любые попытки заинтересованных стран или организаций» использовать вынужденные ответные действия сирийских войск против террористов в Идлибской зоне деэскалации в январе-феврале 2020 года для обвинений в якобы «гуманитарном кризисе». «Данные заявления тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

ЦПВС проводит непрерывный мониторинг гуманитарной ситуации северо-западных районов Сирии на протяжении последних нескольких лет. Для этого используется группировка беспилотных летательных аппаратов, круглосуточные «горячие» телефонные линии центра, анализ социальных сетей и интернет-ресурсов, обширные прямые контакты с местными жителями провинции офицеров центра.

По состоянию на 2011 год, численность населения в границах Идлибской зоны деэскалации составляла около 2,6 млн человек, из которых около 800 тыс. человек покинули территорию до начала боевых действий, переместившись в центральные районы страны, Турцию и Европу.

По данным на 1 января 2020 года на подконтрольной террористам Идлибской зоне деэскалации проживало не более 1,8 млн. человек.

В районах, которые были освобождены сирийской правительственной армией от террористов в январе0-феврале этого года на востоке зоны деэскалации проживало до 210 тыс. человек. Еще не более 50 тыс. человек проживало в районе проведения операции, южнее трассы М-4 (Хасеке — Алеппо).

По данным Журавлева, за этот период из районов боевых действий в Турцию переехали в том числе не более 35 тыс. человек — семьи боевиков запрещенных в России террористических группировок «Хайят Тахрир Аш-Шам» и ряда других, в приграничные с Турцией районы — не более 100 тыс. человек. Всего из идлибской зоны деэскалации в район проведения турецкими вооруженными силами операции «Оливковая ветвь» в Африне переместилось не более 70 тыс. человек. На территорию, подконтрольную армии президента Сирии Башара Асада перешли или остались около 50 тыс. человек.

Сейчас в районах около сирийско-турецкой границы находится около 200 тыс. временно перемещенных лиц, из которых 85 тыс. человек располагаются в лагерях беженцев «Хазано», «Сармада», «Шейх-Хасан», «Баскария», «Даркуша», «Салькин». В результате захвата турецкими войсками Афринской зоны во время «Оливковой ветви» эту территорию пришлось покинуть до 250 тыс. жителей, в основном курдам.

В ходе проведения Турцией операции «Источник мира» районы своего проживания покинули более 135 тыс. человек — большинстве случаев это также курды. «При этом насильное заселение турецкими властями освобожденных курдами территорий Сирии этническими туркоманами уже привело к кардинальному изменению этнического состава населения в данных районах», — отмечается в сообщении.

Ранее во вторник на пресс-конференции в Киеве президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что около одного миллиона сирийцев покинули Идлиб и направляются в сторону турецкой границы. «В Идлибе проживает от 3 до 4 млн людей. Сейчас около миллиона сирийцев его покинули, они идут к нашей границе. Турции уже будет сложно принять беженцев», — приводит ТАСС слова политика.

Накануне, 2 марта, Эрдоган также говорил, что скоро к турецко-сирийской границе и границе Евросоюза направятся миллионы беженцев, после чего Западу придется отчитываться верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

После обострения ситуации в Идлибе в начале февраля Анкара заявила, что больше не сможет сдерживать потоки беженцев, и открыла свои границы с Евросоюзом. После этого в Грецию хлынули потоки мигрантов.

По данным МВД Турции на 1 марта, более 47 тыс. нелегалов пересекли границы страны с Евросоюзом на фоне заявления Эрдогана об открытии границ.

Кроме того, 28 февраля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю конфликта в Сирии. Он пообещал, что организация направит в регион гуманитарную миссию. Ранее Гутерриш призывал срочно прекратить военные действия и гуманитарную катастрофу в Идлибе.