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СМИ сообщили о втором сбитом турецком беспилотнике сирийской армией

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Фото: REUTERS/SANA
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Сирийская армия сбила еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Турции в Идлибе. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает сирийское агентство SANA.

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По его данным, беспилотник был ликвидирован около населенного пункта Хан-эс-Субуль.

Ранее сообщалось, что сирийские подразделения сбили в провинции Идлиб рядом с городом Саракит беспилотный летательный аппарат, который принадлежит турецким силам. До этого стало известно, что турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом. Информацию подтвердили в министерстве обороны Турции. Как отметили в ведомстве, речь идет о самолете L-39.

2 марта сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган посетит Москву 5 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предстоящую встречу непростой.

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с террористами и протурецкими силами оппозиции. При этом, согласно сочинским договоренностям, Анкара должна размежевать боевиков и оппозиционеров, что до сих пор не было выполнено.

Ситуация обострилась после того, как в конце января сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции. Продвижение правительственных сил привело к тому, что Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Российская сторона, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию. Москва призывает Анкару придерживаться сочинских договоренностей. Кроме того, стороны постоянно ведут переговоры, однако пока не пришли к соглашению.

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