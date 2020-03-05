В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.

По информации интернет-газеты, ракеты С-200 были нацелены на турецкий истребитель, однако точной информации о попадании в цель нет. Предположительно, F-16 уклонился от удара и вернулся в свое воздушное пространство, отмечает издание.

Кроме того, 3 марта сообщалось о беспилотнике военно-воздушных сил Турции, сбитом сирийскими войсками после того, как он приблизился к их позициям в городе Саракиб.

Накануне в провинции Идлиб турецкие войска сбили учебно-боевой самолет Л-39 сирийских военно-воздушных сил. По предварительным сведениям, в него попала ракета «воздух–воздух». Самолет рухнул в районе города Мааррат-эн-Нууман, который находится на трассе Алеппо–Дамаск, один летчик погиб.

2 марта военная полиция России была введена в Саракиб, чтобы обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение транспорта и мирных граждан по трассам М-4–М-5.

В Идлибе проходят столкновения сирийской армии с вооруженной оппозицией, протурецкими силами и террористами. В конце января произошло обострение ситуации, из-за того что сирийская армия смогла занять почти половину идлибской зоны деэскалации и оставила позади наблюдательные пункты Турции.

Продвижение правительственных сил привело к тому, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.