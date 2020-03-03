Турецкие войска сбили в Идлибе самолёт ВВС Сирии

В провинции Идлиб турецкие войска сбили учебно-боевой самолёт Л-39 сирийских военно-воздушных сил. По предварительным сведениям, в него попала ракета «воздух – воздух». Самолёт рухнул в районе города Мааррат-эн-Нууман, который находится на трассе Алеппо – Дамаск. Известно, что один лётчик погиб. Обычно экипаж Л-39 состоит из двух человек.