Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в Идлибе

Отряды сирийской армии сбили в провинции Идлиб беспилотный летательный аппарат, который принадлежит турецким силам. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает сирийское агентство SANA.

Беспилотник был сбит рядом с городом Саракиб в провинции Идлиб, уточняет НСН.

Турецкая сторона пока не комментировала ситуацию.

Ранее в этот же день в минобороны Турции заявили, что в этой же провинции истребитель F-16 сбил сирийский самолет L-39, передает RT.

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с террористами и протурецкими силами оппозиции. При этом, согласно сочинским договоренностям, Анкара должна размежевать боевиков и оппозиционеров, что до сих пор не было выполнено.

Ситуация обострилась после того, как в конце января сирийская армия смогла занять почти половину идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции. Продвижение правительственных сил привело к тому, что Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Российская сторона, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию. Москва призывает Анкару придерживаться сочинских договоренностей. Кроме того, стороны постоянно ведут переговоры, однако пока не пришли к соглашению.