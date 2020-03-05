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Путин положительно оценил итог переговоров с Эрдоганом

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин назвал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом непростыми, однако отметил, что они завершены в позитивном ключе.

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Стороны в ходе переговоров нашли устраивающее обоих решение по сирийскому Идлибу, рассказал глава государства. Кроме того, Россия и Турция подтвердили заинтересованность в продолжении астанинского формата. Именно астанинский процесс дал в свое время серьезный импульс в контексте сирийского урегулирования, приводит его слова «РИА Новости».

По итогам переговоров Путина и Эрдогана согласован совместный документ. Его положения позже огласят министры иностранных дел двух стран, отметил президент России.

«В нем изложены те решения, которые мы вместе с господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций», — рассказал Путин.

Ранее 5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, главы государств три часа общались наедине, затем началась работа с делегациями. Главной темой переговоров стал Идлиб.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

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