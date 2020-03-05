Турецкие СМИ сообщили о завершении переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Москве, длившиеся более пяти с половиной часов. Об этом в четверг, 5 марта, пишет агентство Anadolu.

По информации телеканала TRT, на который ссылается «Интерфакс», об итогах встречи вскоре расскажут главы МИД двух государств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что лидеры беседовали тет-а-тет около трех часов. Позже переговоры продолжились в расширенном составе — с участием делегаций двух стран.

Также стало известно, что центральной темой встречи стало обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. В начале переговоров Путин отметил необходимость проговорить всю сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, чтобы не разрушать российско-турецкие отношения.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что сегодняшняя встреча имеет большое значение для региона и что весь мир «устремил свои взгляды» в Москву. Он выразил уверенность, что предпринятые сегодня шаги облегчат ситуацию в Идлибе.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.