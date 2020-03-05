Помпео отметил право Турции на самооборону в Идлибе

Турция имеет право на самооборону в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом в четверг, 5 марта, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Как отметил глава американской дипломатии, риски в Идлибе созданы президентом Сирии Башаром Асадом, «русскими и иранцами». Его слова приводятся в публикации Госдепа США в Twitter. Помпео напомнил, что несколько дней назад президент страны Дональд Трамп провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом госсекретарь отказался комментировать идущие в Москве переговоры между лидерами Турции и России.

Ранее в четверг в Москве начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Центральной темой встречи стало обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Российский лидер отметил необходимость проговорить всю сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, чтобы не разрушать российско-турецкие отношения.

В конце января Помпео заявил о готовности США принять решительные меры против Асада и его союзников.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

В конце февраля в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.