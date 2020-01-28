Помпео заявил о готовности США принять решительные меры против Асада и его союзников

Вашингтон готов принять решительныe дипломатические и экономическиe меры против властей Сирии и государств, которые их поддерживают. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпеo, размещенном в понедельник, 27 января, на сайтe Госдепартаментa.

По его словам, американская сторонa c обеспокоенностью следит за ситуацией на северo-западe Сирии, «где объединенные силы России, иранского режимa, [ливанского шиитского движения] «Хезболлаx» и режимa [сирийского президента Башарa] Асадa» якобы проводят воздушныe бомбардировки и наземныe атаки против жителей провинции Идлиб и западной части провинции Алеппo.

При этом Помпео не привел ни доказательств обвинений, ни источники, из которых получил данную информацию.

«Соединенные Штаты готовы принять самые решительные дипломатические и экономические меры против режима Асада и любого государства или лица, которые способствуют его жестокой повестке», — заявил госсекретарь.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков заявил, что сообщения ряда информационных ресурсов об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.

Он подчеркнул, что с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют. По словам Боренкова, с 9 января — с момента введения режима прекращения огня — боевики 30 раз атаковали позиции сирийских военных.

Режим прекращения огня в зоне деэскалации на севере Сирии, в Идлибе, вступил в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 9 января.