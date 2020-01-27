Главы МИД России и Турции обсудили урегулирование конфликта в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в телефонном разговоре тему деэскалации конфликта в Сирии. Об этом сообщает официальный сайт МИД РФ в понедельник, 27 января.

«Рассмотрены практические аспекты совместных усилий по эффективному противодействию террористической угрозе и обеспечению режима деэскалации в идлибской зоне в соответствии с российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года», — говорится в заявлении.

С российской стороны были приведены факты нарушений боевиками режима прекращения огня в идлибской зоне. Кроме того, Лавров подчеркнул необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов.

Помимо этого, была подтверждена поддержка работы Конституционного комитета в контексте углубления всеобъемлющего межсирийского диалога, урегулирования при содействии ООН и стран – гарантов астанинского процесса.

Москва и Анкара договорились о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации с 00:01 12 января. Ранее сообщалось о действии режима прекращения огня в этом регионе с 14:00 9 января. В тот же день в Центре по примирению также сообщали, что незаконные вооруженные формирования совершили в зоне деэскалации 16 обстрелов. Главнокомандующих этих групп призвали выйти на мирный путь решения конфликтов.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики продолжаются зачистки от террористов.