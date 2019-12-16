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Начинают и проигрывают: САР призвала ООН запретить «Белые каски»

Для признания организации террористической достаточно ее связей с «Джебхат-ан-Нусрой», считают в Дамаске
Фото: Getty Images/Izzeddin Idilbi/Anadolu Agency
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Начинают и проигрывают: САР призвала ООН запретить «Белые каски»
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2019-12-13 15:31:25
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Дамаск призвал Совбез ООН и Москву признать запрещенной организацию «Белые каски», чтобы ограничить ее финансирование со стороны некоторых западных компаний. Это особенно актуально на фоне готовящихся провокаций, заявили «Известиям» в парламенте Сирии. В МИД РФ в беседе с «Известиями» отметили, что неоднократно поднимали этот вопрос в ООН и подчеркнули: «Белые каски» связаны с запрещенной в России организацией «Джебхат ан-Нусра» и причастны к убийствам мирного населения. Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон предупредили: «белокасочники» готовят инсценировки на юге провинции Идлиб. В спецпредставительстве Сирии в ООН «Известиям» заявили, что Запад наверняка будет препятствовать инициативе Дамаска запретить «Белые каски», но САР не намерена прекращать попытки.

Дитя Запада

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12 декабря руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков заявил: боевики запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» и организация «Белые каски» планируют провести очередную инсценировку химической атаки на юге Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Цель провокаций — сделать фотографии жертв инцидента, разместить их в прозападных СМИ с тем, чтобы обвинить в случившемся официальные власти Дамаска и российские войска.

Как заявил «Известиям» член международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад, на фоне готовящихся провокаций Сирия вновь обратилась к ООН с тем, чтобы наконец признать и закрепить очевидное — «Белые каски» напрямую связаны с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» и их также следует внести в черный список по аналогии с тем, как ООН признала «Нусру» террористической в 2013 году.

— Большинство членов этой организации напрямую связаны с «Джебхат ан-Нусрой» и другими террористами. К сожалению, именно Запад создал эту организацию, чтобы использовать ее для пропаганды лжи и выдумок, поэтому он и блокирует нашу инициативу, — сообщил депутат. — Сирия через платформы ООН и Совбеза призывает все страны мира, в том числе Россию, наконец начать называть «Белые каски» их настоящим именем — террористами.

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Члены организации «Белые каски»

Члены организации «Белые каски»

Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
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В случае если Совбез ООН поддержит инициативу Дамаска, организации обрежут каналы финансирования. Это затруднит видео и фотосъемку постановочных химатак, а также содержание сотен аккаунтов «детей Идлиба» в соцсетях.

Время для планируемой инсценировки выбрано как нельзя лучше — в январе состоится очередная встреча турецкого и российского президентов, во время переговоров стороны затронут и затянувшееся урегулирование в Идлибе.

Также на начало года запланировано второе заседание сирийского конституционного комитета — 11 декабря на полях астанинского саммита в Нур-Султане спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил надежду, что до начала заседания стороны согласуют повестку. В конце ноября встреча малой группы комитета была сорвана — возникли разногласия между оппозицией и делегатами от правительства САР. «Химатака» на юге Идлиба для некоторых оппозиционеров может послужить хорошим предлогом для бойкота Дамаска и затягивания работы комитета.

В постпредстве САР в ООН «Известиям» рассказали: всякий раз, когда сирийская армия и ее союзники добиваются победы над боевиками, «Белые каски» запускают кампанию против правительства Дамаска и обвиняют его в совершении предполагаемой химической атаки. Именно члены этой организации «по чистой случайности» оказываются первыми, кто приходит на помощь «раненым», и первыми, кто дает комментарии западным СМИ, которые — и это тоже невероятно — оказались там, где произошла химатака.

— Мы знаем, и наши российские друзья знают: те, кто финансирует, поддерживает и продвигает «Белые каски», — это правительства и разведка США, Великобритании, Франции, Турции, Катара. Всем известны обстоятельства незаконной переброски сотен членов этой террористической организации через Израиль и Иорданию в некоторые страны ЕС и Канаду. Это было сделано, чтобы скрыть правду и не выявить тесной связи между «Белыми касками» и «Нусрой», — заявил «Известиям» советник спецпредставителя Сирии в ООН Аммар аль-Арсан.

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Фото: TASS/AP
Джеймс ле Мезюрье

Он напомнил, что создателем «Белых касок» был офицер британской разведки Джеймс ле Мезюрье, погибший 11 ноября в Турции. При этом в Сирии считают, что военный был убит для сокрытия обстоятельств появления организации и ее связей с радикалами.

— При этом мы остаемся реалистами и понимаем — любой запрос о включении «белокасочников» в список террористов ждет отказ и обструкция со стороны США, Великобритании, Франции и Германии. Но это не значит, что мы опустим руки и перестанем бороться против этой организации, — признался дипломат.

Политик также подчеркнул: де-факто сирийская и российская стороны уже рассматривают «Белые каски» как террористическую организацию, причастную к преступлениям в Сирии. Однако включение ее в национальные списки запрещенных — это суверенное решение правительства РФ.

Пиарщики радикалов

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«Белые каски» уличили в подготовке очередной провокации с применением химатаки в Сирии

В российском МИДе «Известиям» заявили, что РФ неоднократно указывала на преступный характер псевдогуманитарной организации «Белые каски» в Сирии. В ведомстве отметили: на основании показаний свидетелей документально подтверждены захваты членами «Белых касок» социальных объектов (больниц, школ, детских садов, пожарных станций), а также частных домов, в том числе для их дальнейшего использования в качестве оборонительных сооружений.

— Имеются основания подозревать «белокасочников» в убийствах гражданских лиц, включая детей, для незаконного изъятия органов. Этот список бесчинств, к сожалению, может быть продолжен, — сообщили в министерстве. — Мы неоднократно ставили вопрос в ООН и на других международных площадках о необходимости консолидированной жесткой реакции мирового сообщества на совершаемые «Белыми касками» преступления. К сожалению, наши западные коллеги, открыто оказывающие им финансовую, организационную и политическую поддержку, эти усилия блокируют.

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Члены организации «Белые каски»

«Белые каски»

Фото: Global Look Press/Anas ALkharboutli

В дипведомстве при этом уточнили — вопрос признания «Белых касок» запрещенной в России организацией относится к компетенции Генпрокуратуры РФ. Пресс-служба последней не смогла предоставить оперативный комментарий на запрос «Известий».

«Белые каски», созданные в 2011 году, — один из ключевых элементов антироссийской и антисирийской пропаганды. Организация выложила видеоролик, на котором якобы запечатлены последствия химатаки в населенном пункте Дума в 2018 году. США, Великобритания и Франция, не дождавшись официального отчета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и не имея на руках иных доказательств, кроме видеоролика от «касок», нанесли массированный ракетный удар по Сирии.

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