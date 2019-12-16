Начинают и проигрывают: САР призвала ООН запретить «Белые каски»

Дамаск призвал Совбез ООН и Москву признать запрещенной организацию «Белые каски», чтобы ограничить ее финансирование со стороны некоторых западных компаний. Это особенно актуально на фоне готовящихся провокаций, заявили «Известиям» в парламенте Сирии. В МИД РФ в беседе с «Известиями» отметили, что неоднократно поднимали этот вопрос в ООН и подчеркнули: «Белые каски» связаны с запрещенной в России организацией «Джебхат ан-Нусра» и причастны к убийствам мирного населения. Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон предупредили: «белокасочники» готовят инсценировки на юге провинции Идлиб. В спецпредставительстве Сирии в ООН «Известиям» заявили, что Запад наверняка будет препятствовать инициативе Дамаска запретить «Белые каски», но САР не намерена прекращать попытки.

Дитя Запада

12 декабря руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков заявил: боевики запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» и организация «Белые каски» планируют провести очередную инсценировку химической атаки на юге Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Цель провокаций — сделать фотографии жертв инцидента, разместить их в прозападных СМИ с тем, чтобы обвинить в случившемся официальные власти Дамаска и российские войска.

Как заявил «Известиям» член международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад, на фоне готовящихся провокаций Сирия вновь обратилась к ООН с тем, чтобы наконец признать и закрепить очевидное — «Белые каски» напрямую связаны с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» и их также следует внести в черный список по аналогии с тем, как ООН признала «Нусру» террористической в 2013 году.

— Большинство членов этой организации напрямую связаны с «Джебхат ан-Нусрой» и другими террористами. К сожалению, именно Запад создал эту организацию, чтобы использовать ее для пропаганды лжи и выдумок, поэтому он и блокирует нашу инициативу, — сообщил депутат. — Сирия через платформы ООН и Совбеза призывает все страны мира, в том числе Россию, наконец начать называть «Белые каски» их настоящим именем — террористами.

белые_каски Члены организации «Белые каски» Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli

В случае если Совбез ООН поддержит инициативу Дамаска, организации обрежут каналы финансирования. Это затруднит видео и фотосъемку постановочных химатак, а также содержание сотен аккаунтов «детей Идлиба» в соцсетях.

Время для планируемой инсценировки выбрано как нельзя лучше — в январе состоится очередная встреча турецкого и российского президентов, во время переговоров стороны затронут и затянувшееся урегулирование в Идлибе.



Также на начало года запланировано второе заседание сирийского конституционного комитета — 11 декабря на полях астанинского саммита в Нур-Султане спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил надежду, что до начала заседания стороны согласуют повестку. В конце ноября встреча малой группы комитета была сорвана — возникли разногласия между оппозицией и делегатами от правительства САР. «Химатака» на юге Идлиба для некоторых оппозиционеров может послужить хорошим предлогом для бойкота Дамаска и затягивания работы комитета.

В постпредстве САР в ООН «Известиям» рассказали: всякий раз, когда сирийская армия и ее союзники добиваются победы над боевиками, «Белые каски» запускают кампанию против правительства Дамаска и обвиняют его в совершении предполагаемой химической атаки. Именно члены этой организации «по чистой случайности» оказываются первыми, кто приходит на помощь «раненым», и первыми, кто дает комментарии западным СМИ, которые — и это тоже невероятно — оказались там, где произошла химатака.

— Мы знаем, и наши российские друзья знают: те, кто финансирует, поддерживает и продвигает «Белые каски», — это правительства и разведка США, Великобритании, Франции, Турции, Катара. Всем известны обстоятельства незаконной переброски сотен членов этой террористической организации через Израиль и Иорданию в некоторые страны ЕС и Канаду. Это было сделано, чтобы скрыть правду и не выявить тесной связи между «Белыми касками» и «Нусрой», — заявил «Известиям» советник спецпредставителя Сирии в ООН Аммар аль-Арсан.

Фото: TASS/AP Джеймс ле Мезюрье

Он напомнил, что создателем «Белых касок» был офицер британской разведки Джеймс ле Мезюрье, погибший 11 ноября в Турции. При этом в Сирии считают, что военный был убит для сокрытия обстоятельств появления организации и ее связей с радикалами.

— При этом мы остаемся реалистами и понимаем — любой запрос о включении «белокасочников» в список террористов ждет отказ и обструкция со стороны США, Великобритании, Франции и Германии. Но это не значит, что мы опустим руки и перестанем бороться против этой организации, — признался дипломат.

Политик также подчеркнул: де-факто сирийская и российская стороны уже рассматривают «Белые каски» как террористическую организацию, причастную к преступлениям в Сирии. Однако включение ее в национальные списки запрещенных — это суверенное решение правительства РФ.

Пиарщики радикалов

В российском МИДе «Известиям» заявили, что РФ неоднократно указывала на преступный характер псевдогуманитарной организации «Белые каски» в Сирии. В ведомстве отметили: на основании показаний свидетелей документально подтверждены захваты членами «Белых касок» социальных объектов (больниц, школ, детских садов, пожарных станций), а также частных домов, в том числе для их дальнейшего использования в качестве оборонительных сооружений.



— Имеются основания подозревать «белокасочников» в убийствах гражданских лиц, включая детей, для незаконного изъятия органов. Этот список бесчинств, к сожалению, может быть продолжен, — сообщили в министерстве. — Мы неоднократно ставили вопрос в ООН и на других международных площадках о необходимости консолидированной жесткой реакции мирового сообщества на совершаемые «Белыми касками» преступления. К сожалению, наши западные коллеги, открыто оказывающие им финансовую, организационную и политическую поддержку, эти усилия блокируют.

белые_каски «Белые каски» Фото: Global Look Press/Anas ALkharboutli

В дипведомстве при этом уточнили — вопрос признания «Белых касок» запрещенной в России организацией относится к компетенции Генпрокуратуры РФ. Пресс-служба последней не смогла предоставить оперативный комментарий на запрос «Известий».

«Белые каски», созданные в 2011 году, — один из ключевых элементов антироссийской и антисирийской пропаганды. Организация выложила видеоролик, на котором якобы запечатлены последствия химатаки в населенном пункте Дума в 2018 году. США, Великобритания и Франция, не дождавшись официального отчета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и не имея на руках иных доказательств, кроме видеоролика от «касок», нанесли массированный ракетный удар по Сирии.