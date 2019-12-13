МИД прокомментировал гибель основателя «Белых касок»

Гибель основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье была выгодна не России и Сирии, а его кураторам. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном на странице ведомства в Facebook 13 декабря.

В ведомстве напомнили о статьях в ведущих западных СМИ, в которых говорилось о якобы выгоде России в ситуации с гибелью создателя «Белых касок».

«Лейтмотив публикаций — «его устранение выгодно прежде всего России», — отметили в ведомстве. «Россия наравне с правительством Сирии как никто другой была заинтересована в том, чтобы Дж. Ле Мезюрье как можно дольше оставался в добром здравии и был в состоянии раскрыть правду о деятельности «Белых касок», — отметили в министерстве.

По данным МИДа, именно он представил на суд мировой общественности доказательства провокационных действий организации. Как предположили в ведомстве, «кураторов белокасочников такой сценарий, по-видимому, не устраивал».

По данным СМИ Турции, Ле Мезюрье был найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал, пишет в пятницу, 13 декабря, ТАСС.

Организация неоднократно становилась участницей крупных скандалов из-за распространения ложных сведений. Разоблачали постановочный характер их видео как журналисты, так и эксперты.

В апреле 2018 года «Белые каски» заявили, что в сирийском городе Дума было применено химоружие. Страны Запада сочли это доказательством вины официального Дамаска и нанесли массированный ракетный удар по военным объектам правительства.

Россия доказала факт постановки съемок, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.

«Белые каски» причастны к организации различного рода провокаций, направленных против Дамаска. В российском МИДе неоднократно указывали на то, что организация имеет тесные связи с экстремистами и способствуют продолжению конфликта в Сирии.