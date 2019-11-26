В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе

Террористы «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) вместе с организацией «Белые каски» готовят инсценировку авиаудара и применения химоружия в провинции Идлиб, сообщило 26 ноября Минобороны России.

Ведомство со ссылкой на жителей города Сармад (30 км от Идлиба) указало, что в начале ноября в город на грузовиках прибыли боевики и неизвестные люди. С собой они привезли емкости с химикатами, профессиональное видеооборудование, а также обломки авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.

В Минобороны подчеркнули, что информация о подготовке провокаций с участием «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Белых касок» подтвердилась по нескольким каналам.

Кроме того, стало известно, что террористы ведут отбор местных жителей для участия в съемках.

«Фейковые ролики об уничтоженных в ходе авианалетов и артиллерийских обстрелов гражданских объектов и якобы примененном химоружии в провинции Идлиб планируется разместить в социальных сетях», — цитирует сообщение Минобороны «РИА Новости».

По данным российского военного ведомства, целью провокации станет представление роликов в виде «доказательств преступлений сирийских властей и действия ВКС РФ против мирных жителей».

Организация «Белые каски» действует на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции, и называет своей целью оказание гуманитарной помощи населению.

Организация неоднократно становилась участницей крупных скандалов из-за распространения ложных сведений. Разоблачали постановочный характер видео «Белых касок» как журналисты, так и эксперты.

Так, в апреле 2018 года «Белые каски» заявили, что в сирийском городе Дума было применено химоружие. Страны Запада сочли это доказательством вины официального Дамаска и нанесли массированный ракетный удар по военным объектам правительства.

Россия вскоре доказала факт постановки съемок, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.