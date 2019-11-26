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Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

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Фото: TASS/imago images/Xinhua
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Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.

Как отметили журналисты, Эль-Баб в данный момент находится под контролем протурецких группировок.

В то же время ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил о семи ударах самолетов «неизвестной принадлежности» по северо-востоку провинции Алеппо.

По предварительным данным, ракетную атаку по деревням осуществили самолеты международной коалиции, возглавляемой США.

17 октября сообщалось, что коалиция во главе с США нанесла авиаудар в Сирии, уничтожив собственный склад боеприпасов. Операцию выполняли два самолета F-15 с целью уничтожить оставленные при отступлении американцев боеприпасы.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Международная коалиция во главе с США без разрешения сирийских властей проводит антитеррористическую операцию в стране с 2014 года.

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