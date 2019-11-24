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Российские военные впервые с начала войны в Сирии раздали гумпомощь в Хасеке

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Фото: ТАСС/Рустам Кильсинбаев
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Военнослужащие РФ впервые за время вооруженного конфликта в Сирии передали гуманитарную помощь в городе Хасеке на севере страны. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Сергеев.

По его словам, местным жителям было выдано более 1000 продовольственных наборов, в состав которых входят мука, сахар, рис, чай, сгущенное молоко, передает «РИА Новости». Сергеев отметил, что общий вес продовольствия превышает 6 т.

Безопасность в месте выдачи продовольствия обеспечили подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ.

Проведение гуманитарной акции стало возможным благодаря усилиям России по стабилизации обстановки в регионе и в рамках сочинского меморандума о взаимопонимании между Турцией и РФ.

23 ноября сообщалось, что российские военные полицейские прорабатывают новые маршруты для патрулирования на севере Сирии.

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