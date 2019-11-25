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В России рассказали о сроках перехода курдских ополченцев в армию Сирии

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Фото: REUTERS/Stringer
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В Москве надеются, что отряды «Сирийских демократических сил» (СДС), состоящие в основном из курдских ополченцев, в ближайшее время войдут в состав сирийской армии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 25 ноября.

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«Чем быстрее, тем лучше. Для всех», — уточнил Богданов.

Он пояснил, что Москва намерена содействовать диалогу между курдами и Дамаском.

«У нас контакты со всеми сторонами, заинтересованными в мирном урегулировании на базе принципов уважения суверенитета, единства Сирии», — подчеркнул замминистра.

О том, что Москва готова способствовать переговорам между правительством Сирии и курдами, заявлял также замглавы МИД России Сергей Вершинин 5 ноября. Как он уточнил, речь идет о диалоге по присоединению курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) к правительственной армии Сирии.

30 октября сообщалось, что власти Сирии настаивают на расформировании СДС, а также ополченцев, полицейских дружин и их последующем включении в состав сирийской армии и силовых структур государства.

С 9 по 22 октября Турция проводила военную операцию в Сирии против запрещенной Рабочей партии Курдистана и боевиков ИГ под названием «Источник мира». 17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. 23 октября США объявили о завершении вывода курдских формирований из зоны безопасности на границе с Турцией.

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