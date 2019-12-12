Россия узнала о подготовке инсценировки химатаки в Сирии

Террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) готовят в Идлибской зоне деэскалации инсценировку применения отравляющих веществ. Об этом в четверг, 12 декабря, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, провокация готовится с участием членов псевдогуманитарной организации «Белые каски».

«Планируется проведение в населенных пунктах южной части Идлибской зоны деэскалации инсценировок применения отравляющих веществ и разрушения объектов гражданской инфраструктуры», — цитирует Боренкова ТАСС.

По сведениям генерал-майора, боевики и «Белые каски» планируют создание фото и видео материалов для распространения в Сети и западных СМИ с целью обвинить правительство Сирии в применении химоружия против мирного населения.

Кроме того, военный указал, что с начала декабря террористы более 400 раз нарушили режим перемирия в четырех сирийских провинциях. В то же время российская военная полиция совместно с турецкими военными продолжает патрулирование. По маршрутам Шейрек – Арада – Кабира в провинции Алеппо, прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России.

26 ноября в ЦПВС со ссылкой на жителей города Сармад (30 км от Идлиба) сообщили, что в город на грузовиках прибыли боевики и неизвестные люди. С собой они привезли емкости с химикатами, профессиональное видеооборудование, а также обломки авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.