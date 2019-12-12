Прямой эфир

Россия узнала о подготовке инсценировки химатаки в Сирии

0
Фото: Global Look Press/Syria Civil Defence
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) готовят в Идлибской зоне деэскалации инсценировку применения отравляющих веществ. Об этом в четверг, 12 декабря, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

Вброс бомбы: что стоит за провокацией против российских ВКС в Сирии
И как боевики пытаются использовать иностранных журналистов для защиты от ударов с воздуха

По его словам, провокация готовится с участием членов псевдогуманитарной организации «Белые каски».

«Планируется проведение в населенных пунктах южной части Идлибской зоны деэскалации инсценировок применения отравляющих веществ и разрушения объектов гражданской инфраструктуры», — цитирует Боренкова ТАСС.

По сведениям генерал-майора, боевики и «Белые каски» планируют создание фото и видео материалов для распространения в Сети и западных СМИ с целью обвинить правительство Сирии в применении химоружия против мирного населения.

Кроме того, военный указал, что с начала декабря террористы более 400 раз нарушили режим перемирия в четырех сирийских провинциях. В то же время российская военная полиция совместно с турецкими военными продолжает патрулирование. По маршрутам Шейрек – Арада – Кабира в провинции Алеппо, прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России.

26 ноября в ЦПВС со ссылкой на жителей города Сармад (30 км от Идлиба) сообщили, что в город на грузовиках прибыли боевики и неизвестные люди. С собой они привезли емкости с химикатами, профессиональное видеооборудование, а также обломки авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Комитет сената США одобрил санкции против России за помощь Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019