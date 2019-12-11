Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, во время которого обсуждалась ситуация в Сирии и вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом в среду, 11 декабря, сообщили в администрации турецкого лидера.

«Наш президент провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили в первую очередь Сирию, а также двусторонние отношения и региональные проблемы», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее в этот день спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Турция пока не готова к выполнению взятых на себя обязательств по стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

По словам дипломата, необходимо скорейшее реагирование на те провокационные действия, которые в настоящий момент осуществляются неподконтрольными Турции военными группировками в Идлибской зоне, особенно в районе Алеппо.

Он рассказал, что за последнюю неделю по Алеппо было выпущено 32 реактивных снаряда, в результате чего погибли 10 человек и еще несколько десятков пострадали.

26 ноября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил информацию о провокациях в сирийской провинции Идлиб.

22 октября по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии. Как рассказал тогда Эрдоган, патрулирование должно осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией. Меморандум также закрепил договоренность двух стран о борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, сепаратизмом в Сирии, а также подтвердил приверженность единству и территориальной целостности Сирии.