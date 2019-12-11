Комитет сената США одобрил санкции против России за помощь Сирии

Законопроект о введении ограничений против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства утвержден в США комитетом по иностранным делам сената конгресса в среду, 11 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт американского политика Роберта Менендеса.

Согласно документу, лица, которые умышленно оказывают Сирии финансовую или технологическую поддержку и способствуют приобретению сирийским правительством военизированного оснащения, будут занесены в черные списки.

Им будет запрещен въезд в США, их активы будут заморожены, также они не смогут вести бизнес с американскими гражданами или компаниями.

При этом, если речь будет идти о жизненно важных интересах национальной безопасности Соединенных Штатов, президент страны может в каждом конкретном случае отказаться от введения санкций.

Кроме этого, законодатели также обязали Госдепартамент США каждые 15 дней после вступления закона в силу предоставлять отчет о влиянии России на Сирию, так как авторы законопроекта считают, что оно представляет угрозу интересам национальной безопасности Штатов.

Теперь документ поступит на рассмотрение сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.