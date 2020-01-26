Генерал заявил об активизации операций США против террористов в Сирии

Вооруженные силы США возобновили антитеррористические операции в Сирии после паузы на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани, которое произошло в ночь на 3 января. Об этом заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет «Фрэнк» Маккензи, чьи слова приводит газета The Washington Post в воскресенье, 26 января.

«Темп (антитеррористических операций. — Ред.) возвращается», — заявил Маккензи во время визита на восток Сирии, где есть скопление баз ВС Соединенных Штатов.

По словам военачальника, США теперь будут проводить от трех до четырех операций в неделю совместно с сирийскими курдскими формированиями против террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ. — Ред.).

В то же время Маккензи не назвал точных сроков пребывания американских военных в Сирии. «Я, честно говоря, не знаю, сколько еще мы будем здесь», — пояснил он.

В октябре 2019 года глава Пентагона Марк Эспер заявил, что из арабской республики планируется вывести около 1 тыс. военнослужащих из Соединенных Штатов. В том же месяце президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из района проведения операции «Источник мира» в Сирии.

Газета The New York Times со ссылкой на свои источники 31 октября 2019 года сообщала, что около 900 солдат останутся в Сирии после отвода американских войск в Дейр-эз-Зоре и Эт-Танфе. В статье говорилось, что это примерно на 100 человек меньше, чем было до заявленного американским лидером отвода войск с северо-востока Сирии.

18 декабря 2019 года СМИ сообщили о возвращении американских военных в район месторождений нефти в Сирии.