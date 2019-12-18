СМИ сообщили о возвращении военных США на базы в Сирии

Военнослужащие США, которые после начала турецкой операции «Источник мира» в Сирии вывели своих военных с баз и блокпостов в этой стране, начали возвращаться в район месторождений нефти. Об этом сообщила онлайн-газета Al-Masdar News во вторник, 17 декабря.

«Большой американский военный конвой вошел в район нефтяных месторождений в северо-восточной Сирии, несмотря на недовольство властей республики», — отмечается в сообщении.

Издание со ссылкой на саудовский новостной телеканал Al Ekhbariya уточняет, что в воскресенье, 15 декабря, США направили новые развертывания в сирийские провинции Хасака и Дейр-эз-Зор из соседнего Ирака.

Интернет-газета также ссылается на агентство Anadolu, которое в воскресенье сообщило, что в колонне американских военных находились пикапы, машины скорой помощи, микроавтобусы и 100 буровых установок.

Ранее, 16 декабря, президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix заявил, что в возглавляемой им стране воюют тысячи сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК). По словам сирийского лидера, американский режим в войнах в основном опирается на частные военные компании по типу Blackwater в Ираке и др.

В октябре глава Пентагона Марк Эспер заявил, что из арабской республики планируется вывести около 1 тыс. военнослужащих из Соединенных Штатов. В том же месяце президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из района проведения операции «Источник мира» в Сирии.

Газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала 31 октября, что около 900 солдат останутся в Сирии после отвода американских войск в Дейр-эз-Зоре и Эт-Танфе. В статье говорилось, что это примерно на 100 человек меньше, чем было до заявленного американским лидером отвода войск с северо-востока Сирии.