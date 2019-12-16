Асад назвал число американских наемников в Сирии

В Сирии воюют тысячи сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК). Об этом рассказал в интервью китайскому телеканалу Phoenix президент Сирии Башар Асад, расшифровку которого опубликовало сирийское государственное агентство SANA в понедельник, 16 декабря.

«В настоящее время тысячи, а может быть, десятки тысяч людей, которые работают в этих компаниях, и также участвуют в боях внутри Сирии», — сказал Асад, добавив, что истинное число наемников узнать трудно.

По словам Асада, США, говоря о численности своего воинского контингента в Сирии, называют цифры от нескольких сотен до тысяч. Он объяснил, что Вашингтон упоминает «сотни», обращаясь к «людям, выступающим против этой войны». Говоря о «тысячах», Соединенные Штаты пытаются удовлетворить лоббистов, поддерживающих войну, особенно компании по производству оружия.

«На самом деле оба варианта неверны по простой причине: эти цифры были бы правильными, если бы речь шла о числе американских солдат, а не о числе тех, кто воюет на стороне армии США», — сказал Асад. По словам сирийского лидера, американский режим в войнах в основном опирается на частные военные компании по типу Blackwater в Ираке и другие.

В июне 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США наращивают численность сотрудников ЧВК в Сирии на фоне вывода американских войск из арабской республики. Она уточнила, что только во второй половине июня в страну прибыли 540 человек, среди которых 70 представителей командного и инструкторского состава. По ее словам, эти «американские наемники будут находиться в Сирии незаконно».

В середине октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что из арабской республики планируется вывести около 1 тыс. военнослужащих.

Газета The New York Times со ссылкой на свои источники писала 31 октября, что около 900 солдат останутся в Сирии после отвода американских войск: в Дейр-эз-Зоре и Эт-Танфе. Отмечалось, что это примерно на 100 человек меньше, чем было до заявленного американским лидером отвода войск с северо-востока Сирии.