Склад с лакокрасочными материалами загорелся в Пензенской области

Склад с лакокрасочными материалами тушат в Пензенской области на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Пензенской области сотрудники МЧС России тушат пожар на складе с лакокрасочными материалами. В селе Чемодановка горит кровля металлического ангара на 1500 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что на месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее в этот в районе Московского ипподрома загорелся ангар. Позднее источник «Известий» уточнил, что горящий ангар обрушился по всей площади. Возгорание удалось локализовать на площади 600 кв. м. На место тушения был направлен пожарный поезд. К настоящему моменту пожар потушен.