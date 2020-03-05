Путин и глава Евросовета обсудили обострение ситуации в Идлибе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с председателем Евросовета Шарлем Мишелем эскалацию конфликта в сирийской провинции Идлиб. Об этом в четверг, 5 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждена ситуация в Сирии в свете эскалации напряженности в Идлибской зоне, вызванной агрессивными действиями террористических формирований. Особое внимание уделено гуманитарным вопросам», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что Мишель в ходе разговора проинформировал российского лидера о предпринимаемых мерах, которые направлены на предотвращение нелегальной миграции в страны Евросоюза.

Ранее в этот день сообщалось, что началась встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посвященная ситуации в Идлибе. Отмечалось, что сначала переговоры лидеров государств пройдут тет-а-тет, после чего к ним присоединятся члены делегаций.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

На фоне эскалации ситуации российская и турецкая стороны регулярно проводят переговоры, однако достигнуть договоренностей пока так и не удалось.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.