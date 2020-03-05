Прямой эфир

Представители ЦПВС осмотрели якобы разрушенные ВКС больницы в Идлибе

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) осмотрели пять больниц в освобожденных районах Южного Идлиба, в уничтожении которых обвиняли российские Воздушно-космические силы (акты осмотров есть в распоряжении «Известий»). До марта нынешнего года эти медицинские учреждения находились на территории подконтрольной террористической организации «Аль-Нусра» (запрещена в России).

Первой была осмотрена городская больница «Аль-Салям», там разрушений не зафиксировано, однако внутренние помещения были разграблены. Мебель разбита, а дорогостоящие медицинское оборудование и техника уничтожена либо пропала. Сама больница готовилась для использования в качестве опорного пункта. Отдельные окна, а также двери, выходящие на улицу, были заложены мешками с песком.

Весенний призыв: Москва намерена положить конец эскалации в Идлибе
В Совфеде надеются, что встреча Путина и Эрдогана снимет напряжение на северо-востоке Сирии

У здания Национальной больницы города Маарет-Эн-Нууман видны следы множественных повреждений в результате артиллерийских обстрелов. В частности, на стенах есть следы от разрывов снарядов. В отдельных местах проломлены кровля и межэтажные перекрытия.

Третьим был осмотрен комплекс станции скорой помощи и поликлиники, которые находятся в непосредственной близости от Национальной больницы города Маарет-Эн-Нууман. В настоящее время в этом здании оказывается медицинская помощь сирийским военнослужащим САР. Повреждений здания не выявлено.

Также представители ЦПВС посетили поликлинику в населенном пункте Кафер-Рума. Повреждений здания не выявлено. Однако внутренние помещения разграблены, медицинская мебель разбита. Здание медицинского центра Эстерн Дир имеет повреждения в результате артиллерийских обстрелов. Достаточно серьезно повреждены стены, кровля, окон и дверей нет.

В ноябре 2019 года ряд зарубежных СМИ писал, что все без исключения госпитали в Южном Идлибе уничтожены сирийскими и российскими бомбардировками. Эти сообщения были сделаны со ссылкой на организацию «Белые каски». Об уничтожении бомбардировками последнего госпиталя в Идлибе они сообщали еще в апреле 2017 года.

Во время боев с боевиками в феврале 2020 года российские и сирийские войска обвинили в выводе из строя обстрелами и бомбардировками нескольких десятков идлибских медучреждений.

2 марта 2020 года комиссия ООН по главе с Паулу Пиньейру представила доклад, в котором утверждалось, что летом 2019 года в результате ударов ВКС России в сирийской провинции Идлиб погибло не менее 43 мирных жителей. Сообщалось о бомбардировке рынка и дома, в котором временно размещались беженцы. Для своих расследований комиссия использовала в основном данные оппозиционных источников, в том числе «Белых касок», без проведения дополнительной экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
В турецком парламенте подрались депутаты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020