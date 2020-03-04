В турецком парламенте подрались депутаты

Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, драка произошла из-за того, что оппозиция раскритиковала политику Анкары в Сирии.

5 марта состоится встреча российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предстоящую встречу непростой и отметил, что Москва надеется минимизировать риск конфронтации между Россией и Турцией.

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с террористами и протурецкими силами оппозиции. При этом, согласно сочинским договоренностям, Анкара должна разделить формирования боевиков и оппозиционеров, что до сих пор не было выполнено.

Ситуация обострилась после того, как в конце января сирийская армия смогла занять почти половину идлибской зоны деэскалации и оставила позади наблюдательные пункты Турции. Продвижение сил Дамаска привело к тому, что Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Москва, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию. Россия призывает Турцию придерживаться сочинских договоренностей. Стороны постоянно ведут переговоры, однако пока не пришли к соглашению.