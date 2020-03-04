Прямой эфир
Сюжет:

В турецком парламенте подрались депутаты

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Depo Photos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, драка произошла из-за того, что оппозиция раскритиковала политику Анкары в Сирии.

Миграционное оружие: зачем Анкара «отправила в бой» беженцев
Турция пытается переломить ход конфликта, эксплуатируя гуманитарные проблемы Идлиба, считают эксперты

5 марта состоится встреча российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предстоящую встречу непростой и отметил, что Москва надеется минимизировать риск конфронтации между Россией и Турцией.

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с террористами и протурецкими силами оппозиции. При этом, согласно сочинским договоренностям, Анкара должна разделить формирования боевиков и оппозиционеров, что до сих пор не было выполнено.

Ситуация обострилась после того, как в конце января сирийская армия смогла занять почти половину идлибской зоны деэскалации и оставила позади наблюдательные пункты Турции. Продвижение сил Дамаска привело к тому, что Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Москва, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию. Россия призывает Турцию придерживаться сочинских договоренностей. Стороны постоянно ведут переговоры, однако пока не пришли к соглашению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Асад не видит причин для гибели турецких военных в Сирии
Джонсон поддержал действия Эрдогана в отношении Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020