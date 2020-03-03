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Джонсон поддержал действия Эрдогана в отношении Сирии

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Фото: REUTERS/Frank Augstein
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора поддержал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне событий в Сирии. Об этом заявили в канцелярии британского лидера во вторник, 3 марта.

Джонсон выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Турции в Сирии. Также он подчеркнул, что британский министр иностранных дел посетил 3 марта Анкару для более детального обсуждения ситуации в регионе.

Эрдоган в свою очередь поблагодарил британского премьера за поддержку Турции в НАТО и Совете Безопасности ООН.

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Помимо этого, Джонсон напомнил, что Турция «несет тяжелое бремя», поддерживая множество сирийских беженцев на своей территории.

Ранее 3 марта в Еврокомиссии заявили, что наплыв нелегальных мигрантов из Сирии в Грецию является общеевропейской зоной ответственности. В европейском содружестве подчеркнули, что только совместными усилиями, в частности финансовыми, удастся решить данную проблему.

2 марта Эрдоган заявил, что скоро к турецко-сирийской границе и границе Евросоюза направятся миллионы беженцев, после чего Западу придется отчитываться верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

После обострения ситуации в Идлибе в начале февраля Анкара заявила, что больше не сможет сдерживать потоки беженцев, и открыла свои границы с Евросоюзом. После этого в Грецию хлынули потоки мигрантов.

По данным МВД Турции на 1 марта, более 47 тыс. нелегалов пересекли границы страны с Евросоюзом на фоне заявления Эрдогана об открытии границ.

Кроме того, 28 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю конфликта в Сирии. Он пообещал, что организация направит в регион гуманитарную миссию. Ранее Гутерриш призывал срочно прекратить военные действия и гуманитарную катастрофу в Идлибе.

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