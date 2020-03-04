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Асад объяснил действия Эрдогана в Идлибе «указкой США»

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Фото: REUTERS/Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в сирийском Идлибе по указке Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду президент САР Башар Асад.

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«С военной точки зрения первоочередная задача сейчас — это Идлиб», — сказал он в среду, 4 марта, в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, сомнений в том, что Анкара действует по распоряжению Вашингтона, нет.

Также он отметил, что не знает, зачем турецким военным погибать в его стране. Как отметил Асад, он считает турецкий народ братским.

Ранее в среду состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии встречи лидеров 5 марта. В ходе переговоров планируется обсудить ситуацию в Идлибе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предстоящую встречу непростой.

27 февраля Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Турция хочет вытеснить силы Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

26 февраля очередные переговоры России и Турции по ситуации в идлибской зоне деэскалации провалились. Эрдоган заявил, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь, в Москве заявили, что Анкара продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

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